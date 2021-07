Prefeitura de Cruzeiro do Sul assina Termo de adesão ao selo Unicef

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, junto com o Conselho de Assistência Social, assinaram na manhã desta quinta-feira, 30, o termo de adesão ao Selo Unicef. O ato foi realizado no gabinete municipal, e contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, da secretária municipal da pasta Delcimar Leite, da subsecretaria municipal Rosa Lima, da técnica Adriana Miranda e do presidente do Conselho Marcos Levi.

O Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Delcimar Leite, após aderir ao Selo, o município se compromete a promover políticas públicas pela infância e adolescência, como prioridade.

“O selo tem uma importância fundamental para prefeitura e para secretaria, pois assim conseguimos trabalhar a garantia e promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, do município de Cruzeiro do sul, buscando realizar ações intersetoriais visando a prevenção de situações como: crianças fora da escola; gravidez na adolescência, ou seja, garantir eficácia na gestão municipal”, explicou.

O prefeito Zequinha Lima destacou que é necessário que a sociedade também tenha uma participação ativa em ações voltadas para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

“Estou muito feliz que estamos assinando o termo de adesão do Selo Unicef. Para que possamos garantir a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, é preciso também que ocorra a participação social, garantindo o envolvimento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e a participação de adolescentes”, falou o prefeito .