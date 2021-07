Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante apoio para realização do Novenário de Nossa Senhora Glória

Na manhã desta quarta-feira, 07, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, assinou na Sede do Bispado, o convênio no valor de 50 mil reais, para a realização da festa que já é tradição no município, que é o Novenário Nossa Senhora da Glória.

Em sua 103° edição, a segunda maior festa religiosa da região Norte, ainda será mais intimista, em decorrência da pandemia do coronavírus. O evento terá um número reduzido de público nas celebrações e, mais uma vez, a tradicional procissão será substituída por uma carreata.

O prefeito Zequinha Lima, que esteve na solenidade, acompanhado dos secretários Aldemir Maciel, Anísio Correia, Amarísio Saraiva e Francisco Melo, frisou sobre a importância da prefeitura apoiar um evento tão importante para o município, principalmente nesse momento de pandemia.

“O novenário Nossa Senhora da Glória é uma das maiores festas da região Norte, e estamos a disposição para ajudar na organização, desse momento, que é tão importante para os fiéis, porque precisamos renovar a nossa fé. E nada melhor que estarmos juntos para realizar essa linda festa”, destacou o prefeito.

O Bispo Don Flávio Giovenale pontuou: “A nossa festa é o momento de manifestarmos a nossa fé, independente da religião. Só temos a agradecer a esse apoio da prefeitura”.

O deputado Nicolau Júnior prestigiou a assinatura do convênio e na oportunidade

agradeceu e parabenizou o apoio do prefeito Zequinha Lima e também o trabalho desenvolvido pela Diocese.