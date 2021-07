Primeira-dama lança campanha para arrecadação de agasalhos para pessoas vulneráveis

A chegada da frente fria ao Acre provocando queda nas temperatura em todo o estado proporciona alívio ao calor escaldante, mas é necessário pensar também naquelas pessoas que não têm um lar e nem uma cama quente com cobertores para aquecê-las.

E foi justamente pensando nestas pessoas em vulnerabilidade social que estão nas ruas e são as que mais vão sofrer com a sensação térmica que poderá chegar a 6ºC segundo o pesquisador Davi Friale, que a primeira-dama Ana Paula Cameli inciou na noite de terça-feira (27), a campanha ‘Doe Agasalho- Solidariedade Aquece’ com pontos de arrecadação em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

“Com a previsão de frio intenso nos próximos dias, iniciamos a arrecadação de agasalhos e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade”, diz a primeira-dama ao divulgar a ação.

Na Capital, o local de arrecadação dos donativos é na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, localizada na Av. Nações Unidas, 2731 – Estação Experimental.

Em Cruzeiro do Sul, as doações também podem ser feitas na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social, na Rua Paraná,865, 25 de Agosto, Ceflora.

Nos dois endereços o horário de atendimento é das 8h às 18h, mas a equipe disponibilizou um telefone como plantão de doação: (68) 99929-2576.