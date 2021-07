Pyong Lee teria traído a esposa com ex-BBB no reality ‘A Ilha’ que estréia dia 25

O novo reality da Record, “Ilha dos Famosos”, ja´está agitando a emissora antes de estrear. As gravações foram encerradas e três participantes confirmaram à coluna do leo Dias para o Metrópoles que Pyong Lee traiu a esposa, Samy Lee, com a Antonela, ex-BBB4.

De acordo com fontes, os dois aproveitaram um edredom na ilha e ainda se viram após o fim das gravações, em uma pousada em Paraty, enquanto Samy estava alocada em outro hotel na mesma cidade.