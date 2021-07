Queen Stars: Pabllo Vittar e Luísa Sonza ganham programa na HBO Max

As cantoras pop Pabllo Vittar e Luísa Sonza vão comandar o programa Queen Stars, na HBO Max. Na atração, as duas vão apresentar ao público drag queens em busca da coroa do pop, segundo a HBO.

O serviço de streaming ainda não anunciou os detalhes da produção, mas a informação já foi publicada nas redes sociais.

A HBO Max reúne conteúdo das emissoras HBO, TNT, TBS, TurnerClassic Movies (TCM) e CW, dos canais de animação Cartoon Network, Rooster Teeth, Adult Swim e Crunchyroll, e também todo o line-up da Warner Bros., incluindo New Line, Looney Tunes, CNN e DC. O serviço está disponível no Brasil desde terça-feira (29).

Leia a matéria completa em OMELETE, clique AQUI!