Rafa Kalimann entrevista Sarah Andrade e pergunta sobre seu ex, Rodolffo

Rafa Kalimann entrevistou ninguém menos que Sarah Andrade na edição mais recente do seu programa, o Casa Kalimann, e acabou entrando em um assunto relacionado ao seu ex-marido, o cantor Rodolffo.

Na ocasião, Sarah falou sobre sua participação no BBB deste ano e disparou: “É muito legal, mas muito intenso, né? É uma montanha-russa de emoções ali dentro, dias muito felizes, dias muito tristes, mas é muito gostoso.”

“Não me arrependo [de nada que fiz], de fato, das coisas que eu vivi ali dentro, acho que eu fui quem eu sou e quem eu tinha de ser, mas poderia ter aproveitado mais as amizades”, explicou.

A gente fica achando que nunca vai ter fim e, de repente, o negócio acaba… Sinto muita falta de estar naquelas festas, aproveitar muito com o pessoal, sinto falta disso”, prosseguiu.

Sobre a amizade com Gil do Vigor, a famosa declarou:

“Engraçado, né, que isso foi no primeiro dia do programa, a gente já se identificou muito e foi por causa de um signo! A gente descobriu que tinha o mesmo signo – Câncer – e a gente começou a conversar, daí vimos que os dois eram aquela coisa… Manteiguinha derretida, aquela coisa que se apaixona com facilidade, e logo estava lá já eu e ele caindo de amores um pelo outro, se entregando. O Gil tem um jeitinho muito particular dele, que é muito puro, e isso me ajudava a trazer um pouco mais para a realidade. Ele é maravilhoso, adoro as cachorradas”.

E foi aí que ela acabou sendo questionada sobre uma possível paixão por Rodolffo, que foi casado com Rafa Kalimann no passado, e sua resposta foi:

“Só pelo Gil mesmo! Eu falei, ‘naquela casa, não vou entrar e fazer casal’. Corta para: Sarah em um casal com Gil, sem nem beijo na boca”.

Já com relação à repercussão negativa do público, Sarah foi sincera: “Dá um apertinho no coração, né? Ver que você estava sendo considerada uma das favoritas no negócio e, de repente, fuén… Do céu ao inferno”.