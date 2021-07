A atriz Regina Duarte voltou a chamar a atenção com uma publicação nas redes sociais. Usando sua conta oficial no Instagram, ela decidiu criticar os colegas famosas que a criticaram quando ela entrou no governo de Jair Bolsonaro.

Uma internauta fez um questionamento e reclamou sobre “amigos” de Regina. “Amizade verdadeira está acima de política? Achei que alguns ‘amigos’ seus foram perversos”, opinou a fã, que recebeu uma resposta da artista.