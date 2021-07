Renata Banhara revela luta contra tumor no cérebro e desabafa sobre estado de saúde: “Grave”

Renata Banhara surpreendeu ao revelar tumor e desabafou sobre os ataques que tem recebido nas redes sociais. Então, no último domingo, 18 de julho, a socialite compartilhou um texto no qual dividiu com os seus seguidores o drama que está enfrentando.

“Pelo presente, venho registrar publicamente que estou sendo vítima de ataques ordenados em minhas redes sociais. Tenho sido perseguida há anos insistentemente e insultada, além de ter minhas postagens utilizadas de forma descontextualizada, com acusações graves a meu respeito”, declarou ela em publicação feita em rede social.

“Trabalho desde os 11 anos de idade e já ajudei muitas MULHERES MÃES que perderam seus filhos de modo brutal e das mais variadas formas de violência. Esse é o papel que decidi ocupar em minha vida – o voluntariado”, prosseguiu ela, que preferiu não revelar a identidade dessa pessoa.

