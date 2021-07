Renata Vasconcellos é afastada às pressas do JN e motivo deixa público estarrecido

Caso você seja um telespectador assíduo da Globo, ou ao menos do tradicional ‘Jornal Nacional’, deve ter percebido que, recentemente, Renata Vasconcellos desapareceu da bancada. Contudo, ao deixar de fazer dupla com William Bonner, a veterana nem ao menos explicou ao público o motivo de sua saída.

A princípio, alguns internautas chegaram até mesmo a especular se a apresentadora estivesse de férias ou mesmo deixado o comando do telejornal de forma definitiva. Além disso, a opção mais aceitável seria imaginar que a âncora estivesse “de molho”, já que irá fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Entretanto, de acordo com informações do site TV Pop, a real situação é bem diferente. Sumida desde a última sexta-feira (09), Renata Vasconcellos contraiu uma forte gripe. Por conta disso, tendo sintomas que são parecidos com uma infecção respiratória, ela precisou deixar a bancada do ‘Jornal Nacional’, para se tratar

Por fim, a apresentadora passou por uma bateria de exames nos últimos dias, e os resultados descartaram algo mais grave. Agora, a jornalista, que se recuperou bem do resfriado e está em sua casa, aguarda a liberação do departamento médico da Globo, que optou por a afastar durante alguns dias por precaução.

