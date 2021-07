Repórter da Globo interrompe entrevista e chora ao vivo ao entrevistar medalhista brasileiro em Tóquio

Em resumo, o repórter Guilherme Pereira, da TV Globo, não segurou as lágrimas ao entrevistar o novo medalhista, que também estava chorando ao ser entrevistado.

“Como que está a Baía Formosa agora?”, perguntou o repórter Guilherme Pereira, a respeito da cidade de origem de Ítalo, no interior do Rio Grande do Norte.

“Eu queria que minha vó tivesse viva para ver isso, o que eu me tornei”, respondeu Ítalo, que também contou que abriria mão da entrega da medalha para dar um abraço em quem torceu por ele.

“Eu nem queria pegar a medalha, eu juro que queria voltar para da um abraço em cada um de vocês que ficaram torcendo, muito grato por tudo. Recebi uma força imensa de todos que estavam acompanhando. Sei que é de madrugada, alguns estão indo trabalhar, outros tiraram folga, mas valeu a pena. Obrigado pela torcida, a gente se vê no Brasil”, afirmou o surfista.

