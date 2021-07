Repórter do SBT apanha de marido da falsa gravida de Taubaté e choca Chris Flores

Na manhã desta terça-feira (06), Chris Flores teve uma surpresa desagradável ao participar do ‘Vem Pra Cá’ comandado por Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano no SBT. Isso porque, ao receber uma surpresa da atração, que foi atrás de um reencontro com a falsa gravida de Taubaté, dez anos após o caso, a famosa viu uma repórter do canal sendo agredida pelo marido da farsante.

A princípio, desde que a apresentadora desmascarou a mulher, na década passada, elas nunca mais se falaram. Contudo, a equipe de jornalismo da atração resolveu ir atrás da mulher, para tentar estreitar a relação entre elas. Mas se engana quem pensa que a situação terminou bem.

Em resumo, enquanto tentava contato com Maria Verônica Aparecida César Santos, a falsa gravida de Taubaté, a repórter sofreu com uma agressão. Deste modo, enquanto chegava na residência, o marido da farsante atacou o câmera, ferindo assim a jornalista.

