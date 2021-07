Resumo das Olimpíadas: triunfos das mulheres no vôlei e no futebol

Depois das medalhas de Ítalo Ferreira no surfe e Fernando Scheffer na natação de madrugada, as emoções das Olimpíadas continuaram na manhã desta terça-feira no Brasil. As mulheres do futebol passaram pela Zâmbia e estão classificadas para as quartas de final, quando encaram o Canadá. No vôlei feminino, vitória mais suada que o esperado contra a República Dominicana.