“Saí de casa com uma mala, um tênis e duas camisas”: a carta de Márcio Teles sobre a Olimpíada

Eu deixei minha família toda no Rio de Janeiro e fui para Campinas em 2014. Saí de casa com uma mala, um tênis e duas camisas.

Não é fácil você estar em um estado que não conhece, chegar novo, dependendo de muita gente para te ajudar em tantas coisas. Tinha minha vida estabilizada no Rio e do nada vim me aventurar em outro estado. Era muito difícil.