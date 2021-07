Secretária fala sobre tensão durante pane em avião e diz que recebeu ‘aviso do coração’ antes de viajar

A secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique, comentou com a reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (27), o transtorno que enfrentou ao pegar um voo de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, nesta segunda-feira (26).

Um problema no motor direito do avião de pequeno porte que transportava a secretária e o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, resultou em uma pane e em um pouso de emergência.

O problema foi identificado quando os tripulantes já estavam com pouco mais de 40 minutos distantes do solo. O óleo começou a vazar do motor e tomar parte da asa.

“O avião começou a perder força e altitude. Além disso, avistamos aquela substância preta tomando conta da asa. Aquilo foi estranho e já sabíamos que algo estava errado. Mantivemos a calma mesmo assim. Eu estava com meu coração em paz e consciente de que tudo ficaria bem depois dali”, comentou Sinhasique.

Eliane destacou que o mais impressionante é que o grupo havia conversado sobre morte antes mesmo de o avião decolar.

“Engraçado é que já havíamos conversado sobre isso antes mesmo de o avião decolar. Eu contei para os meninos que as pessoas só morrem quando chega a hora”, continuou.

A ex-deputada contou que não era para estar naquele voo e que seu coração havia lhe dado um aviso.

“Eu senti no meu coração que não era para estar naquele voo, mas o compromisso que surgiu era de urgência e a falta de voos naquele dia me impediu de ir no outro dia. Deus sabe de todas as coisas”, salientou.

Eliane disse que recebeu um livramento.

“Não era para estarmos ali, naquela hora, mas foi um livramento. Estamos todos bem e descansados”, finalizou.