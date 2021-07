Senadora Mailza disponibiliza mais de 5,7 milhões em emendas para Porto Acre

Em mais uma visita a Porto Acre, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) se reuniu com o prefeito também Progressista, Bené Damasceno. Por meio de emenda parlamentar, Mailza disponibilizou R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos) mil reais para a prefeitura do município. Desse valor, já foram pagos R$ 1 milhão para custeio e combate ao coronavírus e R$ 298 mil para aquisição de uma picape, um veículo de passeio, 20 computadores e 12 nobreaks para as unidades de saúde.

Estão garantidos ainda R$ 800 mil para aquisição de uma pá carregadeira e uma retroescavadeira, R$ 700 mil, para construção de quadra de grama coberta, R$ 500 mil para reforma da praça da Vila do Incra e R$ 400 mil para construção de um galpão (garagem) pela prefeitura.

Durante encontro, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, que contou com a presença da vice-prefeita Edna Cuiabano (PCdoB), do vereador Leandro Bezerra (PSD) – representando o presidente Máximo, secretários municipais e vereadores, Mailza anunciou ainda enviar mais R$ 2 milhões para pavimentação de ruas no município.

“Nosso carinho e agradecimento sincero a essa parlamentar que sempre nos escuta e busca nos ajudar através do seu mandato”, disse Bené.

Entrega de equipamentos para reforçar vacinação contra Covid-19 em Porto Acre

Em seguida, a convite de Damasceno, Mailza participou ainda da entrega de 3 equipamentos de refrigeração, sendo uma câmara fria, uma geladeira, um freezer e um computador, destinados pela Energisa Acre, FIEAC, Fecomércio e ACISA, para o armazenamento das vacinas contra a Covid-19 e envio das informações ao Ministério da Saúde. O evento ocorreu na sede a Secretaria Municipal de Saúde e faz parte do projeto nacional “Unidos pela Vacina”, com o objetivo de que a vacina chegue para toda a população.