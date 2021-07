Servidor da Sefaz que estava envolvido em transporte ilegal de gado no AC se entrega à polícia

Um servidor público da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz) foi preso na manhã desta terça-feira (6) por participar de um esquema que facilitava transporte ilegal de gado no Estado.

Ele se entregou à polícia. O esquema já era foco de investigação da Polícia Civil, a partir da ‘Operação Fake Bois’, deflagrada no último dia 18 de maio.

O servidor da Sefaz que foi preso estava foragido, de acordo com a polícia. Um mandado de prisão estava em aberto.

Depois que se entregou, foi encaminhado ao presídio. A polícia não divulgou informações sobre nome, idade e qual cargo ocupava no órgão.

Operação Fake Boi

Na manhã desta terça-feira, 09 de março de 2021, a Polícia Civil do Estado Acre, por meio do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra a Ordem Tributária (GECOT) em ação conjunta com o Instituto de Defesa Animal e Florestal (IDAF) desencadearam a segunda fase da “Operação Fake Bois” e cumpriram seis mandados de busca e apreensão em alvos na Capital, em Senador Guiomard e Capixaba.

A ação policial contou com mais de cinquenta polícias da capital e do interior, deu comprimento a seis mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da Vara Criminal de Acrelândia.