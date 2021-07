Sesc-AC lança edital de credenciamento para Artes Visuais 2021

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) abre edital de credenciamento para compor pauta 2021 em Artes Visuais pelo projeto Calenarte no período de 22 de julho a 10 de agosto de 2021. A finalidade principal é selecionar propostas artísticas para exposições no salão de exposição do Sesc Centro, e o edital completo no site www.sescacre.com.br

O edital de credenciamento contemplará propostas de exposições artísticas na linguagem de Artes Visuais, assim como propostas de exposições, oficinas e palestras adequadas aos espaços com temáticas híbridas, propostas com conceito voltado preferencialmente a temas: sustentabilidade, interculturalidade, acessibilidade cultural e arte contemporânea.

As propostas de oficinas, palestras e demais ações educativas devem ser submetidas juntamente com a proposta de exposição, com carga horaria de 20h/aula de oficinas para formação aos trabalhadores do comércio, bens, serviços e turismo, seus dependentes e público em geral.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e serão efetuadas no período de 22 de julho a 10 de agosto de 2021. Elas deverão ser efetivadas somente via internet, por meio do preenchimento de ficha on-line, disponível no link https://forms.office.com/r/7wp757gUPu pessoa física, https://forms.office.com/r/vyWtmXWaXk Pessoa jurídica.

O ato de inscrição se dará mediante inscrição das propostas juntamente com a documentação exigida que deverão ser enviadas em anexo para o e-mail [email protected], que poderá ser acesso através do endereço eletrônico www.sescacre.com.br.

Calenarte

O projeto Calenarte foi criado pelo Sesc para difundir as artes plásticas e criar oportunidades aos artistas locais profissionais e amadores de exporem seus trabalhos contribuindo para divulgação valorização e difusão das artes plásticas em nosso estado.

Dando acesso a nossa clientela e comunidade em geral as artes plásticas, possibilitando a rede pública de ensino estimular seus alunos a frequentar o salão de exposição contribuindo para seu aprendizado, desenvolvimento e fomentando o estudo sobre as artes plásticas.