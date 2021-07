Site aponta cidades que lideram ranking do país de traição na pandemia

De acordo com levantamento do próprio aplicativo feito a pedido do Metrópoles, entre junho e setembro do ano passado, as três cidades que mais acumularam novos usuários foram a capital federal (14,2 mil novos membros), a capital amazonense (7,2 mil) e a capital goiana (6,6 mil).

“Com a pandemia, acabou que a gente se isolou bastante com a família, principalmente nos primeiros meses. Esses aplicativos servem para dar uma ‘escapadinha’, ainda que virtual. Como é um serviço voltado para pessoas comprometidas, favorece o contato sem preconceito e exigências”, conta um goiano de 42 anos, usuário do aplicativo, que pediu para não ser identificado por motivos óbvios.

Ele disse ao Metrópoles que a Covid-19, com razão, o deixou temeroso quanto a encontros presenciais com mulheres com as quais conversou ao longo dos meses no aplicativo.

“Mas assim que receber a segunda dose de vacina, posso mudar de ideia”, informa. Ele, no entanto, ainda não tem certeza se vai transformar suas puladas de cerca virtuais em algo real.

Veja o ranking das cidades

1º – Brasília;

2º – Manaus;

3º – Goiânia;

4º – São Paulo;

5º – Curitiba;

6º – Campo Grande;

7º – Guarulhos;

8º – Belo Horizonte;

9º – Porto Alegre;

10º – Campinas;

Crescimento

O aplicativo tem cerca de 70 milhões de usuários no mundo todo, sendo que 12,5 milhões são do Brasil. Depois da pandemia, a comunidade brasileira no site já cresceu com 1,7 milhão de novas contas.

O Ashley Madison é semelhante a outros aplicativos de relacionamento, como Tinder e Grindr. O App, no entanto, é destinado para o público interessado em “pular a cerca”. Apesar disso, a entrada de solteiros não é proibida.