Tata Werneck aborda sexo anal e maternidade em conversa com fãs

Tata Werneck separou um tempo de se sua terça-feira (27) para interagir com seus seguidores no Instagram.

Durante o papo, sempre com humor, a apresentadora brincou com assuntos do cotidiano, como maternidade e sexo.

Após ser elogiada pela educação que dá à Clara Maria , por exemplo, Tata brincou. “Sim, olha ela lá… ajudando uma senhora atravessar a rua. Isso filha”.

Questionada sobre dicas para ensinar educação sexual para crianças, Tata adotou um tom mais sério.

“Então, ainda não falamos com ela sobre este assunto, mas toda vez que trocamos a fralda ou damos banho nela, a gente pede licença… já para tentar criar uma noção de que o corpo é dela”, explicou.

Outro admirador perguntou se Tata se considera uma boa mãe. Em resposta, a apresentadora não adotou falsa modéstia.

“Eu me considero a melhor mãe que posso ser. Faço tudo pela minha filha, ela é a razão da minha vida, faço tudo. Mas eu queria ser uma mãe mais corajosa”, pontuou.