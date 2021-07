Tatá Werneck expõe intimidade na cama e revela sobre sexo oral com Rafa Vitti: “O melhor do Brasil”

Na noite desta segunda-feira (12), Tatá Werneck resolveu bater um papo com seus seguidores no Instagram. Para isso, a famosa abriu a tradicional caixinha de perguntas nos stories da rede social e deu o que falar com as respostas afiadas que sempre deixa na ponta da língua.

A princípio, a apresentadora, que comanda o ‘Lady Night’ no Multishow, precisou responder a um internauta o que faz para conseguir balancear a relação com Rafa Vitti. Isso porque, segundo o mesmo, ele seria muito mais bonito que ela. “Você é mais engraçada, mas o Rafa é mais bonito. Como você lida com isso?”, indagou.

Contudo, sem papas na língua, Tatá Werneck surpreendeu a todos ao explicar, de forma irônica, que possui o melhor sexo oral do país, sendo assim, sabe como recompensar nos atributos que possui em défice, se comparado ao marido.

“Cara, mas sou inteligente, sou prestativa, sou amiga, sou leal. Eu ajudo todo mundo que eu posso, tenho uma família maravilhosa, tenho o melhor boquete do Brasil. Se não fosse bonita, sobraria pra pessoas como você”, explica a apresentadora.

