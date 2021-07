Termina o namoro de Anitta e bilionário americano após 3 meses

Durou cerca de três meses o namoro de Anitta com o bilionário americano Michael Chetrit. A própria cantora respondeu a um fã, que perguntou em espanhol se ela estava namorando e a brasileira foi econômica e direta apenas respondendo: “Não”.

Anitta e Michael se conheceram na temporada que Anitta passou em Miami no início do ano. Em maio, os dois foram fotografados juntinhos numa festa, mas Michael já circulava com ela por alguns eventos e casas de amigos nos EUA.

Termina namoro de Anitta com bilionário americano Foto: reprodução/ instagram

Os dois foram flagrados num beijo durante a as comemorações de aniversário do rapper americano Travis Scott. E Michael já tinha sido par de Anitta no aniversário dela, festejado na Flórida, onde comprou uma casa.

Anitta e Michael Chetrit foram vistos aos beijos na mesma boate no fim de semana Foto: Reprodução/Instagram

O empresário de 28 anos é filho de um investidor imobiliário de Nova York, nos Estados Unidos, um dos mais ricos do país. Discreto nas redes sociais e sem dar muitas entrevistas, Michael é judeu, descendente de marroquinos, e é um dos herdeiros do grupo Chetrit, que atua com investimentos no ramo imobiliário pela cidade de Nova York.

O grupo foi fundado na década de 1980 por Joseph Chetrit, pai do empresário. Trabalhando majoritariamente com hotéis de luxo, grandes torres e em imóveis de bairros do subúrbio da cidade, movimentaram mais de U$ 2 bilhões entre 2000 e 2010, como consultado no CrunchBase uma plataforma que analisa os investimentos privados. Porém, não há informações sobre o valor total da empresa, mas os negócios do grupo continuam em constante expansão.

Vinicius Freitas com o namorado, o médico Rafael Helmer Foto: reprodução/ instagram

No último fim de semana, Anitta já deixava no ar sua solteirice, ao paquerar o jogador de vôlei Vinícius Freitas. Ao saber que o atleta tem namorado, ela ainda brincou que não se importava.