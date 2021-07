Thales Bretas faz festinha temática com os filhos e lamenta ausência de Paulo Gustavo

Thales Bretas fez uma pequena comemoração junina para receber Carol Trentini e sua família, e postou uma foto no Instagram. Ao postar uma foto com os filhos no colo, logo ao lado da mesa decorada e cheia de comidas típicas, o dermatologista lamentou a ausência de Paulo Gustavo.

“Eles amaram a mesa junina que montamos pra eles e pra receber a tia @carolinetrentini com essa família especial que já é nossa (todos devidamente testados, maioria imunizados)”, escreveu o médico.

Na sequência, Thales falou sobre o aniversário de Gael e Romeu que se aproxima: “Meus amores da vida, razão do meu viver! Mês que vem já fazem dois anos… como o tempo voa! E como é irreparável a falta do papai Paulo… estará sempre presente em nós!”.

Nos comentários, Carol Trentini reagiu: “Sem palavras para você e seus meninos. Que bom que a gente se tem, né. Sinto o Paulo em todos os momentos. Tia Carol já está com saudades”.

Na semana passada, Bretas fez um desabafo no Instagram ao recordar dois meses da morte de Paulo Gustavo. “21:12. Exatos dois meses sem a esperança de te reencontrar, de te ver acordar e te receber de braços abertos na nossa família e na nossa casa. Embora tenha ficado quase 2 meses internado, eu conseguia te sentir pertinho, cuidar de você, colocar as músicas que você gostava no ouvido e te fazer um carinho, como fazia toda noite no seu ritual para dormir. Agora eu escuto o silêncio da sua ausência. Ainda mais forte que a sua presença avassaladora”, escreveu o médico.

“Sempre penso: que sorte a minha ter vivido nesses 7 anos o maior amor que eu poderia experimentar! Nosso casamento, nossos filhos, nossa família, nossa rotina… Mas é inevitável pensar também o por quê disso tudo ter sido arrancado da minha vida tão precocemente! Não me sinto injustiçado, porque sei que Deus traz pro mundo e leva de volta quem ele quer e na hora que precisa. Que bom que ele me trouxe você!”, completou.