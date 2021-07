Tirullipa se explica após apoiar perdão a Ivis: “Vai pagar na Justiça”

Após ser criticado por ter dito que defendia o perdão a DJ Ivis, que agrediu a esposa dele e foi preso, Tirullipa usou o seu Instagram, neste sábado (17/7), para explicar aos internautas o motivo pelo qual acredita que o músico não deve mais ser linchado na web.

“Não achei justo o que ele [DJ Ivis] fez e fui o primeiro a atacá- lo. Fui um dos primeiros artistas a se manifestar porque tenho duas filhas mulheres em casa. Queria a prisão do Ivis e até o momento dele ser preso, eu não tinha dito mais nada. No dia em que ele foi para a prisão, no domingo, disse o seguinte: ‘Gente, agora deixe ele pagar na Justiça’. Disse isso para que ele pagasse pelo erro dele, na Justiça. Não acho que precise mais do linchamento ou das tentativas de agressão. Ele vai pagar e vai pagar caro por isso e espero que ele aprenda a lição. Foi isso o que eu quis dizer”, explicou o humorista.

Ainda segundo o filho de Tiririca, deputado federal do PL-SP, os ensinamentos cristãos externam que é necessário perdoar a todos e é por isso que ele “pratica o perdão” sempre que se faz necessário.

“No meu entendimento como cristão, nós viemos ao mundo para perdoar e sermos generosos. Jesus perdoou a todos e morreu na cruz para nos salvar. Se você não pensar assim, tudo bem. Muita gente não perdoa e adoece por não saber perdoar, sabia? Acho que a questão de uma nova chance, só depende do DJ Ivis, né? Não somos nós quem vai dar [o perdão] e sim ele mesmo. Com a mudança dele ou não, é que será perdoado. Mas a gente tem que parar de querer atacar, matar e xingar, sabe? Então libera o perdão porque esse sentimento faz mal. Agora eu encerro este assunto por aqui pois o meu negócio é comédia”, finalizou.