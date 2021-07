Trans conhecida como Juju Fofão descobre que o que tem no rosto não é silicone industrial: ‘Encheram a minha cara de laxante’

Conhecida como Fofão, a trans Juju Oliveira voltou a público após descobrir através de um exame que o produto injetado em seu rosto não seria silicone industrial, mas sim óleo mineral, o que teria provocado sua deformação.

“Eu paguei por silicone industrial. O rosto ficou muito diferente. Hoje fui buscar o exame e descobri que não se trata do silicone. Eu fui três vezes na pessoa que aplicou e olha o que colocaram no meu rosto: óleo mineral. E o que é o óleo mineral? Laxante para cagar! Eu fiz a primeira bombação, não vi resultado. Fiz três vezes. Encheram a minha cara de laxante. No primeiro ano ficou muito bom, e depois não parou de aumentar, deformar”, contou ela a seus seguidores no Instagram.

Leia a matéria completa em EXTRA, clique AQUI!