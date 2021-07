TVT exibe documentários de cineasta acreana Maria Maia, a partir deste sábado

A partir deste sábado (24), o Cine TVT passa a exibir em sua programação, a Mostra Maria Maia. A mostra contará com seis documentários da cineasta, realizados pela TV Senado, no período em que trabalhou como roteirista e diretora de filmes na emissora pública.

Os filmes serão exibidos aos sábados com reprise aos domingos, nos meses de julho e agosto, e farão um mergulho na história política contemporânea do país.

Abdias, Raça e Luta – 1h

O documentário Abdias, Raça e Luta traz a trajetória de Abdias Nascimento, da infância pobre, à luta precoce contra o racismo, o exílio e as inúmeras faces deste baluarte da luta pelos direitos da população negra. Ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor e militante, foi responsável pela criação do Teatro Experimental do Negro (TEN).

Direção: Maria Maia

Produção: Cristina Machado

Realização: TV Senado

Sábado (24/07), às 21h30

Reprise: Domingo (25/07), às 14h

O Cinema Segundo Vladimir Carvalho – 1h14”

O documentário apresenta o perfil biográfico e filmográfico de Vladimir Carvalho, um dos principais documentaristas brasileiros em ação, desde o início da sua carreira, como co-roteirista do clássico Aruanda, de Linduarte Noronha, até os dias de hoje. Entre os principais trabalhos estão os clássicos O País de São Saruê, O Evangelho Segundo Teotônio, Conterrâneos Velhos de Guerra, Barra 68 e O Engenho de Zé Lins.

Direção: Maria Maia

Produção: Dea Barbosa

Realização: TV Senado

Sábado (31/07), às 21h30

Reprise: Domingo (01/08), às 14h

Darcy, um Brasileiro – 1h42”

Darcy Ribeiro foi um renomado antropólogo, político e escritor. No documentário Darcy, um brasileiro, o telespectador vai conhecer um pouco da história desse pensador, das suas inquietações e da sua busca por soluções para o Brasil. Mineiro de Montes Claro, Darcy dedicou a sua vida aos menos favorecidos. Na pele de antropólogo, defendeu os índios, fundou o Museu do Índio, ajudou na Criação do Parque Nacional do Xingu, documentou várias etnias em livros e fotografias; na de educador e professor, criou a Universidade de Brasília, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e os CIEPS; e na de político, foi chefe da Casa Civil de João Goulart, lutou contra a ditadura, foi exilado, vice-governador do Brizola e senador da República.

Direção: Maria Maia

Produção: Andrea Amorim

Realização: TV Senado

Sábado (07/08), às 21h30

Reprise: Domingo (08/08), às 14h

Mulheres em Movimento – 1h

O filme Mulheres em Movimento traça um panorama das mulheres no Brasil, dos tempos coloniais aos nossos dias. Mostra a participação feminina na luta pela anistia; as conquistas das mulheres na Constituição de 88; Bertha Lutz e o direito ao voto. Traz também entrevistas com as lideranças políticas, Elizabeth Teixeira, Jandira Feghali, Shuma Shumaher, Concita Maia, entre outras; e as participações especiais de Odette Ernest Dias, Eliza Lucinda e Elza Maria.

Direção: Maria Maia

Produção: Dea Barbosa

Realização: TV Senado

Sábado (14/08), às 21h30

Reprise: Domingo (15/08), às 14h

Chico Mendes Vive! – 1h26’’

Narrado em grande parte pelo próprio Chico Mendes, o longa Chico Mendes Vive! faz um profundo mergulho na história da Amazônia – narrando a saga dos seringueiros do nordeste seco para a Amazônia ensombreada e chovida – e também no nascimento da Aliança dos Povos da Floresta e criação das primeiras Reservas Extrativistas, que são a Reforma Agrária para a região amazônica. Com depoimentos de Gomercindo Rodrigues, Lucélia Santos, entre outros, o filme mostra ainda a trama armada para o assassinato de Chico Mendes e as repercussões no Brasil e no mundo.

Direção: Maria Maia

Produção: Cristina Monteiro

Realização: TV Senado

Sábado (21/08), às 21h30

Reprise: Domingo (22/08), às 14h

JK, um Cometa no Céu do Brasil

O documentário JK, um Cometa no Céu do Brasil traz a história do ex-presidente Juscelino Kubitschek desde a infância pobre, em Diamantina, até a morte, aos 72 anos, em um acidente de carro. Entrevistas com Celso Furtado, Oscar Niemeyer, Maristela Kubitschek, Vera Brant, Carlos Heitor Cony, dentre outros.

Direção: Maria Maia

Produção: Dea Barbosa

Realização: TV Senado

Sábado (28/08), às 21h30

Reprise: Domingo (29/08), às 14h