Ufa! Atlético-AC vence a primeira na Série D

O Atlético Acreano, enfim, voltou a vencer uma partida em competições nacionais após um jejum de 24 jogos sem vitórias – 20 deles pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

Na tarde e noite deste domingo (18), no estádio Florestão, o Galo Carijó superou o GAS-RR por 3 a 1, pela sétima rodada da fase de grupos da Série D. Daniego (2) e Douglas marcaram os gols do triunfo do time celeste. Bebeto descontou para o GAS-RR.

Como fica

Mesmo com a vitória, o Galo Carijó segue na última posição do grupo 1. O time celeste soma quatro pontos, um ponto a menos que o vice-lanterna GAS-RR.

Próximos jogos

Após a primeira vitória na competição nacional, o Atlético-AC vira a chave e volta a campo na quarta-feira (21) pelo Campeonato Acreano.

O duelo ocorre no estádio Florestão, às 17h, diante do Náuas. Por outro lado, o GAS-RR terá uma semana livre antes de encarar no próximo sábado (24) o próprio Galo Carijó. O duelo será no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), às 17h (de Brasília).

Jogo

Disposto a conseguir a primeira vitória na competição, o Atlético Acreano abriu o placar nos primeiros minutos de jogo. Daniego recebeu a bola de fora da área e de primeira mandou para a rede do GAS-RR. Um golaço!

Num outro bom chute, aos 17, o Galo Carijó quase ampliou a vantagem, mas a bola ficou na trave, após finalização de Diego Costa.

Um minuto depois, o time roraimense respondeu e deixou tudo igual num belo chute do volante Bebeto. A partida seguiu com poucas chances de gol para os dois lados.

O gol fez o time roraimense crescer na partida e a virada quase aos 36, numa boa finalização de Kayo, mas a bola passou rente ao travessão do goleiro Tião.

O Galo Carijó então respondeu aos 42, Daniego fez ótima assistência para o atacante Douglas na área do GAS. O camisa 9 usou a cabeça para colocar o time celeste na frente do placar novamente.

2º tempo movimentado

Na volta dos vestiários, as equipes buscaram mais o gol. O time roraimense quase empatou aos 10, mas o goleiro Tião fez ótima defesa.

Com Daniego em tarde inspirada, o Galo chegou ao terceiro gol aos 15. Ciel finalizou e o goleiro Bruno salvou parcialmente, mas na sobra de bola, o camisa 7 celeste finalizou para a rede do GAS-RR.

O terceiro gol do Galo Carijó praticamente definiu a partida. Com isso, o time acreano passou a administrar o resultado contra um adversário que tinha dificuldade na criação das jogadas ofensivas.

Nos minutos finais o jogo esquentou e as duas equipes criaram chances de gols. Ciel e Marcelo Pano desperdiçaram a chance do quarto gol celeste aos 40 e 47, respectivamente.

O GAS-RR respondeu no minuto seguinte. O árbitro viu uma mão na bola do lateral direito Thomas e apontou para a marca da cal. Kayo cobrou forte e o goleiro celeste Tião defendeu e deu números finais a partida.