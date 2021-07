Urgente: TV Globo estaria à venda e apresentador entrega detalhes: “300 milhões”

A afiliada da TV Globo do Vale do Paraíba, Rede Vanguarda estaria a venda. Emissora conhecida por conquistar prêmios como referência entre afiliadas pode estar com dias contados sob propriedade de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o famoso Boni.

Antes de mais nada, vale lembrar que o assunto surgiu durante uma live no canal do YouTube do apresentador da Band Vale, Abel Freitas.

Conhecido na região por contar notícias de bastidores de TV e celebridades locais, o jornalista soltou a bomba: “Boni quer descansar e Boninho disse que não quer a Vanguarda. Não quer tomar conta disso. E aí resolveram vender. Quanto custa? R$ 300 milhões!”

Em seguida, chegou a contar que a TV Globo da região já teria interessados: “Fiquei sabendo que Manoel Conde [dono da rede de farmácias Farma Conde] juntou um grupo de empresários pra comprar a Vanguarda, mas quem comprar não significa que a Globo vai querer como afiliada. […] Um empresário quer comprar a Vanguarda de Taubaté e transformar em RedeTV!”

Vale lembrar que a rede de farmácias citada foi envolvida em um escândalo de sonegação de impostos denunciado pelo Fantástico. Na ocasião, Manoel Conde Neto delatou o esquema que incluía outras grandes empresas do setor.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!