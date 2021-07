Vagas limitadas: agência de modelos Three Brasil lança workshop; saiba como participar

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

O CEO da agência de modelos Three Brasil, Lucas Ly, conversou com este colunista e falou sobre as novidades para esse ano. De acordo com Lucas, a agência está retornando às atividades com um workshop 2021. O evento é voltado para meninos e meninas de idade entre 06 até 28 anos. As inscrições podem ser feitas no Instagram da agência. O link está disponível na bio.

Com vagas limitadas, Lucas também informou que o evento tem um custo para inscrição: “Infelizmente nosso WS2021 não será aberto e gratuito, nosso projeto segue independente e com um custo de investimento de R$ 100 reais por inscrição realizada (até preencher as turmas)”.

Após o encerramento das inscrições, os novos modelos serão divididos em duas turmas. Para mais informações, acesse o perfil da agência no Instagram: