‘Vai pra Portugal e fala mal de brasileiro’, diz Dolabella sobre Piovani

Parece que o pedido de paz de Dado Dolabella com Luana Piovani durou pouco.

Depois de o ator se desculpar publicamente com a ex por tê-la agredido em 2008, quando eles namoraram, parece que o desejo de voltar às boas com a apresentadora passou tão rápido como um vento.

Recentemente, Dado voltou a alfinetar Luana ao responder uma seguidora no Instagram.