Veja os craques convocados para o futebol nos Jogos de Tóquio

A modalidade do futebol masculino tem 16 equipes, divididas em quatro grupos com quatro em cada. No Grupo A estão a África do Sul, França, Japão e México; o B é composto por Coreia do Sul, Honduras, Nova Zelândia e Romênia; no C estão a Argentina, Austrália, Egito e Espanha; e, por fim, no D estão a Alemanha, Arábia Saudita, Brasil e Costa do Marfim.

Alguns nomes merecem destaque antes do início da competição. Os craques brasileiros convocados por André Jardine são Dani Alves, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Antony. A Espanha também será estrelada por Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Óscar Mingueza, Pedri, Dani Ceballos, Oyarzabal, Marco Asensio e Dani Olmo.

A França, apesar de não ter Kylian Mbappé, terá o zagueiro do Milan, Kalulu, Bard do Lyon, Pembele do PSG, Tousard ex-Lyon, atual Hertha BSC, Gignac do Tigres e Thauvin, campeão mundial em 2018, ex-Olympique de Marseille, atual atacante do Tigres, também.

O time alemão não terá nenhum grande nome, mas alguns convocados merecem atenção especial como o lateral e volante Benjamin Henrichs, do RB Leipzig, o goleiro Florian Muller do Stuttgart, ex-SC Freiburg, o meia Maximilian Arnold do Wolfsburg, o do Bayer Leverkusen, Nadiem Amiri, e o veterano da seleção e artilheiro do Union Berlin, Max Kruse.

Na seleção olímpica da Argentina estarão o goleiro Ledesma, ex-Rosario Central, atualmente no Cádiz da Espanha, o atacante do Benevento, Adolfo Gaich, Lucas Alario do Bayer Leverkusen, Mac Allister do Brighton e Nehuen Perez do Granada.

Outros astros

Aos 35 anos, Guillermo Ochoa vai defender a meta mexicana ao lado de Sebastián Córdova do América, Uriel Antuna do Chivas e Diego Laines do Real Betis. O Japão tem o garoto Takefusa Kubo, que pertence ao Real Madrid e está emprestado ao Getafe, além do experiente Maya Yoshida da Sampdoria, o jovem do Bologna, Takehiro Tomiyasu e Wataru Endo do Stuttgart.

O time da África do Sul conta com o artilheiro do Braga de Portugal, Kobamelo Kodisang, de 21 anos. Lee Kang-in do Valencia vai defender a Coreia do Sul, ao lado de Kwon Chang-hoon, ex-SC Freiburg, e o artilheiro do Bordeaux, Hwang Ui-Jo. Honduras terá Alex Güity do Olimpia, Rigoberto Rivas do Reggina e Denil Maldonado do Everton (Chile).

A Romênia tem Andrei Raiu do Villarreal e Alex Dobre do Dijon da França. E a Costa do Marfim está repleta de nomes conhecidos: Wilfried Singo do Torino, Eric Baily e Amad Diallo do Manchester United, Frack Kessié do Milan e Christian Kouamé da Fiorentina.

O jogo de abertura será entre Egito x Espanha, dia 22, às 4h30, horário de Brasília, e as demais partidas da 1ª rodada ocorrem no decorrer do dia.