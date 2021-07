Vereadora Michelle pedirá afastamento de Frank Lima após denuncias de assédio sexual

A vereadora Michelle Melo (PDT) anunciou nesta segunda-feira (12) que que fará além da denúncia na Câmara, um pedido de afastamento do secretário, enquanto os fatos são apurados. Uma denúncia já foi formalizada no Ministério Público do Acre por uma das envolvidas.

O gestor é acusado por pelo menos sete mulheres que procuraram a parlamentar para denunciá-lo.

