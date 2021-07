Vídeo: após ser dado como morto, “Pai, me dá real” surge dançando com morena no Mercado Velho

Após ser dado como morto, algo que logo foi desmentido em uma reportagem do ContilNet, “Pai, me dá um real”, morador de rua conhecido por caminhar pelo Centro de Rio Branco, onde aborda as pessoas para pedir dinheiro com a sua clássica frase que deu origem ao apelido pelo qual é conhecido, bombou nas redes sociais nesta semana.

Ele aparece em um vídeo dançando com uma mulher o sucesso “Bora”, do cantor Wesley Safadão, no calçadão do Novo Mercado Velho.

Algumas pessoas compartilharam o vídeo com a legenda “como eu queria estar”.