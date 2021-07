Virgínia mostra placenta da filha transformada em cápsulas: “Vitaminas”

“Eu falei: ‘Não vou comer não’. [Ela explicou que] as cápsulas auxiliavam depressão-pós parto, puerpério… Como eu estava muito medo disso, da depressão pós-parto, eu falei: ‘Vamos falar’. Mesmo que eu não tome, melhor ter. E ela também falou do creme. Se eu não me engano pode ser passado no bebê também, porque não tem corante, nem cheiro”, explicou.

A influencer contou ainda como usa as pílulas. Ela também citou um creme feito da placenta de Maria Alice que serve para assaduras, queimaduras de sol e mais. “A cápsula da placenta da Maria Alice e o creme, estava na geladeira. Eu ainda não comecei a utilizar, completei 45 dias pós-parto”, disse Virgínia. “Jogo ali com a água e nem sente nada. Menor intensidade do baby blues, diminuição da fadiga, reforço para o sistema imunológico materno, fonte de vitaminas e minerais pós-parto. E a pomada também: para passar em assaduras, indicada também para queimaduras de sol, áreas secas, não provoca oleosidade, com potencial restaurativo”, completou.