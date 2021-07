Virou moda? Depois de Anitta, ‘nova Andressa Urach’ tatua o ânus para Messi

Após Anitta chocar os fãs com uma tatuagem íntima no ânus, a Miss Bumbum Suzy Cortez aderiu à “moda” para homenagear o jogador Lionel Messi.

Na terça-feira (20), a modelo, que é considerada pelos fãs como a nova Andressa Urach, realizou o procedimento para pagar sua promessa pela vitória da seleção argentina na Copa América 2021.

“Eu acredito que quando ele [Messi] souber, com certeza vai querer ver a tatuagem, mas com muito medo da ciumenta da Antonella [Roccuzzo, mulher do jogador]”, alfinetou Suzy em entrevista ao Notícias da TV.

A tatuagem foi realizada em um estúdio localizado em Moema, bairro nobre de São Paulo (SP). Segundo a modelo, o desenho foi feito para marcar a vitória da Argentina.

“Ia fazer no bumbum, aí o tatuador me desafiou, pois ele duvidava que toparia fazer a tatuagem mais radical da carreira dele. Pelo Messi, vale qualquer desafio. Amei o resultado, que todos podem ver na minha página no OnlyFans”, avisou a morena.

Suzy também confessou que a realização da tatuagem foi “muito tranquila”. “Tenho o rosto do Messi tatuado na virilha; o nome dele; o escudo do Barcelona, pois sou musa do clube espanhol, e agora essa, que não vou falar o que é. Doeu pouquinho”, comentou.

Esse tipo de tatuagem pode ser perigosa. Como a região íntima é contaminada pelo contato com fezes e urina, o procedimento aumenta as chances de uma infecção bacteriana.

Uma das complicações possíveis é a Sindrome de Fournier. “É uma infecção extremamente grave e com altas chances de risco à vida, o índice de letalidade é alto. Geralmente, durante o tratamento, a pessoa fica internada em Unidade de Terapia Intensiva”, explicou a dermatologista Flávia Ravelli ao Notícias da TV.

“Geralmente, pedimos para a pessoa lavar a tatuagem duas vezes ao dia. Toda vez que uma mulher fizer xixi ou cocô, ela terá que parar tudo para se limpar, uma espécie de mini banho, não adianta só passar papel”, avisou a médica.

As tatuagens íntimas também causam desconforto aos responsáveis pelos desenhos, como pontuou Sérgio Pisani, proprietário do estúdio Tattoo You:

“Tenho 30 anos de trabalho e só fiz duas vezes [desenhos no ânus de clientes]. É desconfortável para mim, para a pessoa fazer, tanto é que não faço mais isso”.