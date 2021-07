Whindersson expõe cordão umbilical do filho e desaba em saudade: “Dói tanto”

Na madrugada desta terça-feira (27), Whindersson Nunes surgiu em suas redes sociais para fazer um desabafo. Em suma, após a morte de seu filho, João Miguel, o noivo de Maria Lina vem passando por momentos difíceis e sóbrios, já que o perdeu de maneira inesperada.

A princípio, o bebê nasceu em um parto prematuro com apenas 22 semanas. Todavia, ele não resistiu e faleceu alguns dias depois. Por conta disso, o humorista compartilhou com seus seguidores uma caixinha onde guarda lembranças do primogênito.

No local, Whindersson mostrou onde ficariam os primeiros destes, seu cordão umbilical e a pulseira da maternidade utilizada por João Miguel, que faleceu em maio. ”Dói tanto essa caixinha vazia… Te amo, meu filho. Muita saudade minha e da sua mãe”, escreveu.

Além disso, no último dia 16, o humorista também abriu o coração para deixar claro que a dor do luto ainda não havia passado para ele e a companheira. ”Saudade do meu filho… Dói demais não ter como fazer nada. Nem sei mais se alguma coisa pode me ferir”, escreveu em seu Twitter.

