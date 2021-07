Whindersson Nunes diz que sente dificuldade em fazer humor

Whindersson Nunes assustou os fãs na tarde desta quinta-feira (8) ao fazer uma postagem afirmando que está sendo triste trabalhar com humor. O comediante tem passado por momentos difíceis na vida, principalmente depois da morte do filho João Miguel, que nasceu prematuro e não resistiu.

“Trabalhar sendo engraçado é uma coisa muito triste”, escreveu o humorista em sua última postagem no Twitter. Seguidores logo comentaram com mensagem de apoio a ele, que já admitiu sofrer de depressão há algum tempo.

“É porque antes você era naturalmente engraçado, mas os acasos da vida te fizeram uma pessoa triste por isso que agora tá tão difícil ser engraçado”, disse a internauta Sara na postagem do humorista. “Trabalhar com algo que você não está sentindo no momento é horrível mesmo”, disse Lara Imperiano, outra internauta.

O youtuber está voltando aos poucos a fazer postagens nas redes sociais depois dos últimos acontecimentos na vida dele que mexeram com o psicológico dele e também da noiva, Maria Lina. Os problemas começaram após Luisa Sonza ter deixado claro que não houve traição por parte dela quando o casamento dela com Whindersson terminou.

Esse era um ponto muito levantado pelos internautas, até que a cantora não segurou mais e resolveu expor, levando o humorista a se pronunciar também. Ele admitiu que quem terminou o relacionamento com a funkeira foi ele e que o motivo não foi traição.

“Opa rapaziada! Ok, vamos lá, eu que terminei e não foi por traição”, disse o youtuber na ocasião. Após a repercussão negativa da fala do comediante, haters desejaram a morte do filho dele que ainda estava na barriga da mãe e ele também falou sobre isso pouco tempo depois.

Whindersson confirmou que João Miguel tinha nascido prematuro, com 6 meses. No dia seguinte ao nascimento, o bebê não resistiu e acabou falecendo. O comediante ficou muito abalado e não postou nada além de uma música que tinha feito em homenagem ao filho.

Aos poucos ele foi voltando à sua rotina nas redes sociais, compartilhando imagens da tatuagens que fez no rosto em homenagem ao filho. Nessa quarta-feira (7), ele informou que teve de voltar ao centro cirúrgico para reparar uma cirurgia na região anal.

Veja a seguir as postagem de Whindersson e de fãs:

Trabalhar sendo engraçado é uma coisa muito triste — Whindersson (@whindersson) July 8, 2021