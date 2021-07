Xanddy beija Carla Perez e diz: “Quem falou que domingo ela não vai?”

“Quem falou que domingo ela não vai? Vai sim”, disse o cantor em alusão a uma das músicas mais conhecidas do É o Tchan, grupo o qual Carla Perez era dançarina.

O hit estava, inclusive, tocando no momento em que eles gravaram o vídeo. Além do casal, estavam no passeio os filhos de Carla e Xanndy, Victor Alexandre, 17 anos, e Camilly Victória, de 19 – acompanhada de seu noivo, o rapper americano RedRum.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗫𝗮𝗻𝗱𝗱𝘆 𝗛𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 (@xanddy)

Relacionamento

Nas redes sociais de Carla Perez não faltam fotos ao lado de Xanndy, com quem é casada há mais de 19 anos. Durante uma viagem a Fernando de Noronha, a loira postou no Instagram uma série de fotos, entre elas, um clique apaixonado com marido.

“A cada pôr do sol, meu amor só aumenta por vc”, se declarou Carla.

Xanddy respondeu a amada: “Te amo infinito”. Nos comentários os fãs não economizaram elogios. “Lindos”, disseram algumas seguidoras. “É tão gratificante…p quem acompanha vc desde o ínício, ver onde chegou e tão plena com seu Xanddy!!!”, reconheceu outra.

Em 25 de outubro do ano passado, para celebrar os 19 anos de casamento, Carla Perez e Xandy decidiram viajar ao Havaí. Durante o entardecer em uma praia, o casal fez uma cerimônia de renovação de votos. “