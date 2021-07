Yasmin Brunet está grávida de Gabriel Medina

Persistência explicada! A modelo Yasmin Brunet que atualmente tomou conta dos principais veículos de comunicação do Brasil, por um impasse estabelecido com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), após barrar sua ida até Tóquio como acompanhante do marido, está grávida de Gabriel Medina.

Para quem não acompanhou os últimos acontecimentos envolvendo Yasmin Brunet, Gabriel Medina e o Comitê Olímpico. A polêmica começou no início de julho quando, após reunião, ficou decidido que o atleta não poderia levar sua esposa para o acompanhar nos Jogos Olímpicos mesmo depois de muita insistência do surfista.

Mesmo alegando que Yasmin fazia parte da sua equipe de staff, o comitê resolveu negar as negociações que estavam sendo feitas com o surfista e a companhia do atleta na competição será a do treinador Andy King.

Gabriel Medina usou suas redes sociais para comentar a decisão na época. Por meio de seu perfil no Instagram Medina declarou: “Assim como os outros atletas de surfe também estão levando uma pessoa com eles. Todos estão levando pessoas que não são treinadores, assim como a Yasmin não é. Eu comecei o ano viajando com ela”.

“Ela faz parte do meu estafe, que me ajuda e tem me acompanhado. Tem sido assim. E a única coisa que eu quero continuar é fazendo o que estou fazendo, viajando com meu time, que é quem tá me ajudando de verdade. E o COB não deixou”, desabafou.

E continuou: “Tentei várias vezes entrar em contato, eu e meus representantes conversando, tentando entender a situação de o porquê pra mim colocaram essa regra”. Medina fez questão de esclarecer que não gostaria de nenhum tratamento especial, só queria levar a sua esposa que trabalha junto com ele para a competição.

Agora toda essa insistência do atleta começa a fazer sentido. De acordo com informações exclusivas apuradas pelo EM OFF, Yasmin está grávida de Medina e a intenção do casal era de anunciar a gravidez juntos, em Tóquio, durante os Jogos Olímpicos que se iniciam na próxima sexta-feira, 23 de julho.

Mas os planos foram frustrados pelo COB, já que o surfista embarcou para Tóquio durante a madrugada desse domingo (18). O atleta, inclusive, voltou a comentar a decisão antes de seu embarque: “É chato, não estou indo 100%. É ela quem me dá força e eu gosto de estar junto dela”, disse o surfista em entrevista ao UOL Esporte.

Medina foi logo repreendido pela esposa Yasmin Brunet que declarou que sim, o atleta estará com 100% do seu desempenho em Tóquio: “Ele vai estar 100%, com certeza absoluta. É o melhor ano dele, ele nunca teve um início de ano tão bom. Tudo está dando certo para ele conseguir esse ouro e para ele ser tricampeão (mundial de surfe) esse ano”, revelou Brunet em entrevista.