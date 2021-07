Zilu pega todos de surpresa, anuncia grave doença e fala sobre internação

Dessa forma, a famosa pediu para que seus admiradores orassem pelos seus responsáveis. Além disso, ela informou que o pai está internado no oxigênio.

“Só quero que vocês orem pelo meu pai, pela minha mãezinha, que os dois já têm idade. Meu pai está com 89 anos e minha mãe com 87, os dois estão com Covid. Meu pai está internado no oxigênio, minha mãe não precisou internar, mas está melhor”, disse Zilu.

Além disso, a mãe de Wanessa Camargo revelou que uma funcionária e amiga também testaram positivo para a doença. “E a Maria também, que trabalhou comigo mais de 20 anos, também está internada com Covid, então está um caos”, declarou.

Sendo assim, por ficar distante dos pais e, consequentemente, sem poder ajudar, Zilu pediu a torcida dos seguidores. “Que peçam a Deus pela vida deles e que logo, logo essa maré passe e tudo volte ao normal. Essa força positiva que vocês têm me ajuda muito”, declarou.

