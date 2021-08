13 filmes para entender o Taleban

Os noticiários dos últimos dias mostraram como a população afegã se desesperou como a volta do Taleban e se amontoou no aeroporto de Kabul, gerando imagens chocantes.

O filme “Neste Mundo” já acompanhava, em 2002, a história de fuga de um adolescente afegão em meio ao cerco dos radicais.

Dirigido pelo inglês Michael Winterbottom, era uma obra de ficção, mas seu intérprete, o jovem Jamal Udin Torabi, realmente percorreu a odisseia descrita na tela em sua vida real.

O terror é muito real. A ativista Malala Yousafzai, pessoa mais jovem a ser laureada com um prêmio Nobel, tornou-se mundialmente conhecida por desafiar o fanatismo taleban no Paquistão, segundo país com a maior quantidade de seguidores dessa vertente radical.

Tudo o que ele fez foi ir a escola. Bastou para enfurecer os intolerantes que organizaram um atentado à sua vida num ônibus escolar.

Sob o Taleban, mulheres não podem estudar nem trabalhar. Muito menos mostrar os rostos, os pés, as mãos, qualquer parte do corpo. Precisam usar burcas de cor uniforme, porque qualquer diferença sinalizaria vaidade, o que é pecado mortal.

Filmes como “Osama” e “Às Cinco da Tarde” mostram protagonistas femininas durante e depois do primeiro domínio taleban no Afeganistão. Para até crianças compreenderem o tamanho da intolerância, as animações “A Ganha-Pão” e “Os Olhos de Cabul” mostram de forma clara o impacto do fanatismo sobre as famílias afegãs.

Quando decide abordar a situação, Hollywood prefere ressaltar o heroísmo americano com filmes de guerra.

A maioria exagera, como é típico do cinema americano, mas vale destacar “Posto de Combate” por dar uma dimensão mais realista ao conflito – e como a propalada vitória nunca aconteceu realmente, ajudando a explicar a facilidade com que o Taleban recuperou terreno no país.

Veja abaixo sugestões com trailers destes e outros filmes. São 13 no total, um número que muitos associam ao horror.

Todos os títulos estão disponíveis em plataformas devidamente identificadas abaixo de cada citação. Títulos em inglês significam que as buscas nos serviços devem ser feitas com o nome original da produção. Vale observar que o MUBI tem disponibilidade rotativa – apesar do grande acervo, só abre acesso a um punhado de destaques por vez.

A Caminho de Kandahar | Irã, França | 2001

In This World (Neste Mundo) | Reino Unido | 2002

Osama | Afeganistão | 2003

At Five in the Afternoon (Às Cinco da Tarde) | Irã | 2003

O Caçador de Pipas | EUA | 2007

Jogos do Poder | EUA | 2007

Frame by Frame | Afeganistão | 2015

Malala | EUA, Emirados Árabes | 2015

A Ganha-Pão | Irlanda, Canadá | 2017

Os Olhos de Cabul | França | 2019

Posto de Combate | EUA | 2019

Midnight Traveler (O Viajante da Meia-Noite) | Afeganistão | 2019

The Forbidden Reel | Afeganistão | 2020