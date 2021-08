Acreano de escola pública é selecionado para se apresentar como jogador em time do Rio de Janeiro

O acreano Cristiano da Silva Oliveira, de 18 anos, foi selecionado para integrar o Duque de Caxias Futebol Clube, no interior do Rio de Janeiro.

Natural de Rio Branco e morador do município de Senador Guiomard, o estudante iniciou toda sua carreira em escola pública, quando descobriu o amor pelo futebol logo cedo.

Ele foi descoberto depois que jogou no Galvez. O seu tio, o líder político Tampinha Bittar, o apresentou a um empresário do time carioca. Assim que reconhecido, ele foi chamado para se apresentar.

“Não tinha como um talento desse passar despercebido”, explicou o tio.

Cristiano viaja ainda nesta quarta-feira (11) para conhecer o Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

“Uma sensação de muito orgulho e gratidão. Eu sempre sonhei com isso e faço o que amo. Quero representar o Acre no futebol, dar orgulho para minha família e realizar meus objetivos”, disse o jogador à reportagem do ContilNet.