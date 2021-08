Acreano é agredido e ameaçado de morte por policial em Goiás: “Eu vou te matar, viado”

O acreano Lucas Dourado, de 23 anos, relatou nesta quarta-feira (12) em suas redes sociais que sofreu ataques homofóbicos e ameaças de morte por um policial em Goiânia, onde reside atualmente.

Os vídeos compartilhados por Dourado foram excluídos de seu perfil alguns minutos após a divulgação.

Nas imagens é possível identificar um homem agredindo o acreano com um tapa. Após a agressão física, o agente aponta uma arma para Lucas e o xinga de “viadão”.

POLICIAL MILITAR HOMOFÓBICO AGRIDE HOMOSSEXUAL EM GOIÂNIA, GOIÁS pic.twitter.com/aMoD8Q7LFa — Lucas Dourado 🌵✨ (@lucasdouradoac) August 12, 2021

“Por quê tá me olhando, viadão?”, questiona o policial. O acreano respondeu que não estava olhando para o agente. “Quer levar um tiro, viadão?”, voltou a questionar o agressor.

A polícia foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegou ao local, o agente já havia fugido.

“Eu me afastei e ele continuou com as agressões, me derrubou no chão, desferiu vários chutes e socos e continuou por longos e assustadores minutos com a arma na minha cabeça, ao alcance dos meus olhos, e eu só orava a Deus que me livrasse daquela situação, e até agora estou escutando o barulho ensurdecedor das palavras dele”, afirmou o acreano.

Lucas disse que ouviu por várias vezes o policial dizer “Eu vou te matar, viado”, com a arma encostada em seu rosto.

Um boletim de ocorrência foi registrado.

Confira o relato completo:

“Eu não sei como tive forças para levantar e correr… ele subiu na moto, parou na calçada e ameaçou dizendo: (com a arma apontando para mim e 2 amigas)- EU SOU DA POLÍCIA, VOCÊ NÃO SABE COM QUEM MEXEU, VOCÊ NÃO TEM IDEIA DO QUE EU SOU CAPAZ, EU SOU DONO DESTA ÁREA, EU MANDO AQUI, SEU VIADÃO EU VOU MATAR VOCÊ!!! SE VOCÊ DIVULGAR OU FALAR ALGO EU MATO VOCÊ! VOU FAZER UM POR UM! SEU VIADÃO DE MERDA. E saiu… na sua moto. Até agora eu não entendi como estou vivo. Foi horrível, momentos angustiantes e de muito medo. Simplesmente por eu ser gay. Procurei todos os meios cabíveis e não vou descansar enquanto não obtiver justiça! HOMOFOBIA é crime, ameaçar alguém é crime, fazer o uso de arma indevidamente é crime, abuso de autoridade mesmo não estando fardado/ a serviço, é crime!”, escreveu.