Água de coco tem se tornado fonte de renda para vendedores ambulantes de Cruzeiro do Sul

A época do ano em que mais se consume água de coco é durante o verão. Além do sabor da bebida, as propriedades terapêuticas da água de coco também são levadas em conta; principalmente no mundo de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a boa saúde e forma.

Em Cruzeiro do Sul, algumas pessoas que perderam seus empregos no período da pandemia resolveram apostar na venda de água de coco. O vendedor ambulante Railson Souza destaca que a cada dia as vendas têm melhorado durante o período do verão: “No verão, as vendas sempre melhoram. Alguns dias da semana dá uma enfraquecida, mas no geral, nessa estação do ano, as vendas sobem demais” (sic), disse Railson.

O vendedor disse, ainda, que os cocos são comprados na cidade Mâncio Lima e da Vila Santa Rosa, o que acaba gerando mais empregos. “Eu compro os cocos de um rapaz de Mâncio Lima e da Vila Santa Rosa também. Eu tenho vendido aqui uma garrafa de 500ml a R$ 5,00”, finalizou.