Alexandre Frota detalha sexo com travesti e quanto ganhou em filme pornô

Atualmente em vigor como deputado federal pelo PSDB, Alexandre Frota já fez coisas inimagináveis em seus extensos anos de carreira. Isso porque, também conhecido por seus trabalhos como ator, o rapaz já expôs toda sua intimidade ao estrelar filmes adultos.

A princípio, em entrevista ao podcast no YouTube 4talk Cast, o famoso revelou a Victor Sarro e Cintia Chagas detalhes de quando trabalhava com conteúdo pornô. Em suma, ele explicou quanto ganhou para fazer os filmes na época, surpreendo a todos com a quantia.

“Fiz por dinheiro. Escolhi fazer uma coisa que gostasse de fazer e ainda ganhasse grana. Escolhi a melhor produtora e fui. Entrei e o cara não acreditou. Ele olhou para minha cara e riu. Mas eu disse que iria fazer. Não me arrependo de ter feito. Na época foi muito bom. Recebi R$ 500 mil por quatro filmes, mais um apartamento em São Paulo que valia R$ 180 mil”, contou Alexandre Frota.

