Amado Batista recebe críticas na web após mobilizar ato em apoio a Jair Bolsonaro

Amado Batista se tornou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (20), após ter viralizado um vídeo onde convocou os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para um ato em apoio ao político e contra o Supremo Tribunal Federal (SPTF) no dia 7 de setembro.

Ícone do brega, o cantor de 70 anos surgiu ao som do Hino Nacional e mobilizou os eleitores a irem para as rua no Dia da Independência do Brasil. “Olá Brasil, acorda! Estaremos juntos nas ruas em favor do Brasil, em favor da nossa liberdade, em favor do nosso capitão, presidente. Aliás, nós o elegemos para isso, para que ele pudesse dar um rumo novo a esse país, virasse um primeiro mundo, que é o que todos nós sonhamos”, diz.