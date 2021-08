Andressa Urach diz ter voltado a posar de biquíni a contragosto: “Pecadora”

“Pecadora eu sou, e claro que eu sofri muito por ter que voltar a trabalhar com a minha imagem e fazer fotos de biquíni, mas preciso pagar as contas. Se a Igreja Universal não tivesse me tirado todo o meu patrimônio, com certeza eu não estaria envergonhando Jesus com minhas atitudes. Mas Deus vê tudo, e só o julgamento dEle me basta”, escreveu Andressa no Stories do Instagram.