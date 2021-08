Aos 63, Zilu Godoi posa com biquíni minúsculo e renova o bronze em Orlando

Zilu Godoi conquistou a atenção dos internautas de plantão e elevou a temperatura ao renovar o bronzeado diretamente de Orlando, na Flórida, nesta sexta-feira (20).

Em sua conta do Instagram, a ex-mulher do sertanejo Zezé Di Camargo, e que recentemente perdeu o pai para a Covid-19, posou no espelho antes de tomar um banho de sol em sua mansão luxuosa dos Estados Unidos. Poderosa, a socialite colecionou elogios diante do corpaço em forma.

“Hoje acordei com vontade do solzinho da manhã… Bora colocar a vitamina D em dia! Bom dia e ótima sexta, meus amores!”, escreveu Zilu Godoi, na legenda, aos milhares de seguidores. “Uau”, escreveu Camilla Camargo, filha da influenciadora. “Maravilhosa”, disse David Brazil. “Zilu, você é uma inspiração pra nós aqui do outro lado!!”, “Cada dia mais linda”, “Como sempre diva”, acrescentaram outros.