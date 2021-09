Após assessoria negar posicionamento, Bocalom agradece vereadores que derrubaram pedido de impeachment

Depois que a assessoria do prefeito Tião Bocalom disse à reportagem do ContilNet que não iria se posicionar sobre o arquivamento de pedido de impeachment na Câmara Municipal de Rio Branco, por 14 votos contra 2, o chefe do executivo usou o seu perfil nas redes sociais para agradecer aos vereadores que negaram a ação de autoria da advogada Joana D’arc Valente.

SAIBA MAIS: Por 14 votos a 2, vereadores rejeitam pedido de impeachment de Tião Bocalom; veja como votaram

“Obrigado aos 14 vereadores de Rio Branco que, de forma consciente, garantiram a continuidade de um mandato eletivo que nos deu 63% dos votos”, escreveu o prefeito.

A derrubada do pedido, de acordo com o Bocalom, beneficia a população riobranquense.

“Quem ganhará com isto é nosso querido POVO RIO-BRANQUENSE que já está provando de uma gestão honesta, transparente e preocupada em gastar bem o dinheiro público”, continuou.

“Continuemos o nosso trabalho numa parceria entre Executivo e Legislativo, cuidando com muita responsabilidade de nossa capital e de nosso povo”, finalizou.

Os dois votos contrários ao impeachment partiram dos vereadores Michelle Melo (PSB) e Emerson Jarude (MDB).