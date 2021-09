Bocalom e sua equipe decidem não se posicionar sobre decisão da Câmara de vetar impeachment

Depois que a Câmara rejeitou por 14 votos o pedido de impeachment do prefeito Tião Bocalom, enviado ao parlamento mirim pela advogada Joana D’arc, a reportagem do ContilNet entrou em contato com a assessoria do chefe do executivo municipal para comentar a decisão.

SAIBA MAIS: Por 14 votos a 2, vereadores rejeitam pedido de impeachment de Tião Bocalom; veja como votaram

O jornalista Ailton Oliveira, responsável pela comunicação da Prefeitura, disse que a equipe e o prefeito não vão se posicionar sobre o julgamento dos parlamentares.

“Decidimos não nos posicionar”, disse o secretário de Bocalom.

A ação foi colocada em pauta nesta terça-feira (31). Apenas os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PSB) se posicionaram a favor.

O ContilNet ainda tentou contato com Bocalom, pelo seu número pessoal, mas não obteve êxito até o fechamento desta matéria.