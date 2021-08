Após Italo Ferreira, Neymar dá em cima de Juliette e leva um fora

Depois de Italo Ferreira responder as indiretas de Juliette Freire no Twitter, Neymar resolveu fazer o mesmo e disparou uma cantada, porém, acabou levando um grande fora.

Tudo começou quando a ex-BBB afirmou que estava achando os atletas olímpicos muito gatos e o jogador rebateu, vendendo seu peixe: “Não estou nas olimpíadas mas sou atleta também”.

A paraibana, porém, não deu moral para o craque e respondeu: “Tu gosta, né? O atleta ok, mas o gato eu não sei, não”. Em seguida, disse que tudo não passava de uma brincadeira sem maldade.

“Brincadeiraaaaa… Você é gato, também”, completou. Italo Ferreira, por sua vez, que já havia dado em cima de Juliette, rebateu: “Peraí menino Ney, você quer atacar e voltar pra marcar @neymarjr”.

Vale lembrar que, após a interação com Juliette, o surfista ganhou nada menos que 100 mil seguidores de um dia para o outro.

No momento que os dois trocaram indiretas na rede social, o atleta contava com 2,2 milhões de seguidores. No dia seguinte, ele já havia passado para a faixa dos 2,3 milhões.

Apesar disso, o crescimento não se estendeu para os dias que sucederam e ele segue intacto com os mesmos 2,3 milhões. A interação entre os dois teve início por parte da própria Juliette.

Por meio do Twitter durante a transmissão das Olimpíadas de Tóquio, a morena disparou: “Que tanto atleta gato é esse?! Queria”.

Posteriormente, muitos internautas começaram a marcar Italo na postagem, numa tentativa de fazer os dois ficarem juntos. A própria Juliette, porém, respondeu que o rapaz namora.

Em seguida, uma outra seguidora publicou um alerta: “O cara namora, meu povo!”. Ao ver seu nome sendo envolvido na conversa, eis que o medalhista olímpico decidiu se manifestar: “Não namoro, não”.

Não satisfeito com a interação, Italo fez um segundo tweet demonstrando interesse na ex-BBB. Em mensagem enviada a Juliette, ele postou um emoji de foguinho.

O momento de flerte movimentou os fãs e até mesmo o mercado publicitário. De forma bem-humorada, várias empresas reagiram no campo de comentários.

“Um match mais bonito que eu e o Globoplay nessa Olimpíada”, brincou o perfil do canal SporTV. “Um shipp campeão desse, hein?”, disse em seguida o Globoplay.

“Se vai ser #italiette ou #julitalo eu não sei, mas já shippo muito esse casal de campeões”, comentou ainda a conta oficial da Havaianas.



Confira: